Glamour объявил Александру Бортич "Женщиной года"

Актриса заслужила такое звание за трудоемкие перевоплощения в фильме "Я худею". Журнал провел церемонию 13 ноября.

В картине Александра Бортич играла довольно полную девушку весом в 78 килограммов. Для этого ей пришлось набрать 18 дополнительных, а затем сбросить их за полтора месяца. Знаменитость успешно справилась с обеими этапами.

По её собственным словам, сначала нужно было очень много есть. Временами Александру Бортич даже воротило от запаха блюд. Однако тут ей пригодилась природная склонность к полноте. Не менее сложным оказался процесс похудения. Звезда призналась СМИ, что вернуться к прежним объемам её заставила лишь угроза штрафа, прописанного к контракте.

Редакция издания Glamour оценила старания Александры Бортич по достоинству и признала её "Женщиной года". Мужскую версию номинации завоевал Рома Зверев, которого отметили за роль в картине "Лето", снятой Кириллом Серебренниковым. А "Певицей года" стала Полина Гагарина.