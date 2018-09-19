СМИ: Собчак намеренно распространила слухи о своей беременности ради «дружбы» с журналистами

Одно из популярных изданий опубликовало данные, согласно которым еще в сентябре представитель Собчак Кирилл Суханов «слил» данные об «интересном положении» звезды. Таким жестом помощник телеведущей хотел наладить дружеские отношения со СМИ.

Как стало известно, новость о беременности Собчак действительно фейковая. СМИ пишут, что телезвезда намеренно распространила слухи о своей беременности и не препятствовала тому, чтобы эти домыслы активно обсуждались. Якобы, Ксения Собчак решила устроить некий пиар-ход.

Помимо этого, телезвезда могла устроить фарс вокруг своей вымышленной беременности ради «дружбы» с журналистами. Как указало издание Super.ru в своем Telegram-канале, в начале осень к ним в редакцию обратился представитель Собчак. Официальный представитель предложил сотрудничество, а в качестве подтверждения начала «дружбы» он предоставил громкий эксклюзив.

Теперь же, когда слухи о беременности Собчак достигли апогея, сама телезвезда решила назвать журналистов «ушлыми» и обвинить их в пиаре. Издание пишет, что Кирилл Суханов уже извинился за сложившийся инцидент и признался, что Ксения Собчак знала о фейковой новости. Теперь портал утверждает, что в их распоряжении есть аудиозапись разговора с Сухановым. Сама Ксения Собчак новость о «слитой» фейковой новости и скандале с «дружбой» еще не прокомментировала.