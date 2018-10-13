Лолита не появлялась около трех часов после концерта

Сегодня, 10:07 \\ Шоу-бизнес

Лолита Милявская в Санкт-Петербурге провела концерт, после которого не появлялась к поклонникам около трех часов. Причиной такого ожидания для людей стало плохое самочувствие артистки. Самые терпеливые смогли дождаться, обнять и сделать фото со звездой.

 Певица принесла свои извинения за столь долгое ожидание фанатов, а сразу после этого выдвинулась на вокзал в Москву. В таком людном месте поклонники обратили внимание, что Лолита покупает прессу в дорогу и садится в Гранд Экспресс на диван. После чего уезжает в направлении столицы.

Ранее стало известно, что известная певица Лолита Милявская отмечает свой 55-й день рождения. Звезду можно назвать женщиной без комплексов. Она всегда выражает свои мысли напрямую и не стесняется своего вида. В такой день она решила рассказать своим поклонникам то, о чем жалеет больше всего в жизни.

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Автор - Дарья Андросова
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