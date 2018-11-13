Максим Галкин показал, как его сын играет в «Титаник» с обувной коробкой

Сейчас шоумен находится с гастролями в США, однако его жена Алла Пугачева снимает для него «репортажи» из дома, чтобы тот всегда все видел и знал о своих детях. В этот раз сын Максима Галкина продемонстрировал небывалое воображение, построив посреди комнаты воображаемый трейлер.

Максим Галкин часто публикует видео своими детьми. Чаще всего дочь шоумена и Аллы Пугачевой читает стихи или учит французский, а вот их сын нередко показывает свои игры и делится мыслями. У знаменитых супругов хватает забот, 5-летние двойняшки Лиза и Гарри всегда выдумывают что-то новое и часто радуют своих родителей.

В этот раз у себя в Instagram Максим Галкин показал, как его сын играет в «Титаник». Гарри Галкин построил из подручных средств трейлер, обсутроив воображаемую машину по своему вкусу. «Внутри» трейлера есть диван, биотуалет и даже телевизор.

На «экране» телевизора, который Гарри Галкин построил из обувной коробки, показана сцена из фильма «Титаник». Перед кораблем стоит айсберг, который сын Галкина сделал из скомканного листа бумаги. Пользователи оценили фантазию юного наследника Примадонны и ее мужа.

По мнению комментаторов, нет ничего зазорного в том, что сын Галкина играет с обувной коробкой. Ребенок имеет хорошую фантазию и, утверждают пользователи, растет счастливым и веселым. Многие отметили, что пусть лучше дети играют с коробками и другими предметами, чем «сидят в гаджетах».