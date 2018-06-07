Все хотят, не каждый сможет: власти Сургута ввели ограничения для концертов Егора Крида и Элджея

Вчера, 23:58 \\ Шоу-бизнес

Администрация Сургута ставит под вопрос выступления этих артистов и назначает им условия. Концерты, которые должны проходить в течение ноября и декабря в Сургуте, состоятся только в том случае, если возрастной ценз для посетителей выступления Элджея , будет поднят до восемнадцати, а Егор Код исключит из репертуара песни с ненормативной лексикой.

Это связано с возмещением активистов, которые убеждены в том, что рэперы учат молодёжь аморальному поведению.

Также стоит отметить, что Егор Крид отписался от Билана после его клипа с Дарьей Клюкиной. Фанаты полагают, что певец испытывает негативные чувства, глядя на победительницу шоу «Холостяк» и Диму Билана. В виртуальном пространстве эта тема стала уже очень популярной, многие пользователи начинают сопоставлять факты. Подобное поведение рэпера очень удивило продюсера Билана.

Егор рассказал, чем занимался ночью в Южно-Сахалинске. Он опубликовал видео, где ночью занимается в тренажёрном зале. Также он запечатлел свой завтрак из морепродуктов, жареный рис с креветками и крабом. После концерта он отметил, что зал был полон народу, а присутствовавшие подари ему огромный объем позитива.

Отмечается также, что существуют уже пять возможных победителя пятого сезона "Танцев". От талантливых девушек теперь зависит, насколько им удастся покорить зрителей грацией движений и оригинальностью своего искусства.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу. Примечательно, что это первое выступление певицы после рождения третьего ребенка. Алсу спела со своими дочерями песню...

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста стоимостью 60 млн. долларов сгорел до тла из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Калифорнии, дом семьи Кардашьян сгорел до тла. Теперь им...

Жителей Омска напугал "повесившийся" у дороги электрик, который был жив

 Странное и, на первый взгляд, пугающее зрелище пришлось сегодня наблюдать жителям Омска....

Зрители оперы Rammstein требуют вернуть деньги за билеты

В культурной столице России Санкт-Петербурге вокруг оперы Rammstein закипели нешуточные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ