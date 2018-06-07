Все хотят, не каждый сможет: власти Сургута ввели ограничения для концертов Егора Крида и Элджея

Администрация Сургута ставит под вопрос выступления этих артистов и назначает им условия. Концерты, которые должны проходить в течение ноября и декабря в Сургуте, состоятся только в том случае, если возрастной ценз для посетителей выступления Элджея , будет поднят до восемнадцати, а Егор Код исключит из репертуара песни с ненормативной лексикой.

Это связано с возмещением активистов, которые убеждены в том, что рэперы учат молодёжь аморальному поведению.

Также стоит отметить, что Егор Крид отписался от Билана после его клипа с Дарьей Клюкиной. Фанаты полагают, что певец испытывает негативные чувства, глядя на победительницу шоу «Холостяк» и Диму Билана. В виртуальном пространстве эта тема стала уже очень популярной, многие пользователи начинают сопоставлять факты. Подобное поведение рэпера очень удивило продюсера Билана.

Егор рассказал, чем занимался ночью в Южно-Сахалинске. Он опубликовал видео, где ночью занимается в тренажёрном зале. Также он запечатлел свой завтрак из морепродуктов, жареный рис с креветками и крабом. После концерта он отметил, что зал был полон народу, а присутствовавшие подари ему огромный объем позитива.

Отмечается также, что существуют уже пять возможных победителя пятого сезона "Танцев". От талантливых девушек теперь зависит, насколько им удастся покорить зрителей грацией движений и оригинальностью своего искусства.