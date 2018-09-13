Секреты красоты 21 века: Анфиса Чехова поразила поклонников изменившейся фигурой

Телеведущая Анфиса Чехова удивила фанатов постройневшей фигурой, за два года ей удалось скинуть 25 лишних килограммов. Звезда отметила, что не собирается на этом останавливаться.

Чехова делится своими результатами и рассказывает, как у нее получилось достичь такого успеха. По ее словам, ей помогает йога, здоровое питание, а также принятие себя такой, какая она есть. Она сказала, что раньше сидела на многочисленных диетах, но они приносили только временный результат. К тому же она поделилась орденом маленьким, но действенным секретом. Как телеведущая отметила, нужно полностью отказаться от сахара.

Также она поделилась с читателями своего микробиолога о том, что хочет завести домашнее животное. Чехова опубликовала фото с сыном и щенком французского бульдога, а в подписи к каждому пояснила, что размышляет о том, брать ли ей такого же себе. Ещё Анфиса Чехова занялась балетом и показала растяжку. Как отмечается, она вернулась к своему давнему хобби, постройневшая фигура в балетной пачке регулярно появляется на странице в ее аккаунте. Она в шутку говорит о том, что ей не дают покоя лавры Волочковой.

Она поделилась с поклонниками своей детской мечтой. Оказалось, что она мечтала всю жизнь прожить в отеле, не обременяя себя домашними хлопотами. Сейчас телеведущая не может понять, как могла мечтать о подобном, ведь жизнь без домашнего уюта и посиделок с близкими людьми так скучна и однообразна.