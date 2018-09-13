Секреты красоты 21 века: Анфиса Чехова поразила поклонников изменившейся фигурой

Сегодня, 22:17 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова удивила фанатов постройневшей фигурой, за два года ей удалось скинуть 25 лишних килограммов. Звезда отметила, что не собирается на этом останавливаться.

Чехова делится своими результатами и рассказывает, как у нее получилось достичь такого успеха. По ее словам, ей помогает йога, здоровое питание, а также принятие себя такой, какая она есть. Она сказала, что раньше сидела на многочисленных диетах, но они приносили только временный результат. К тому же она поделилась орденом маленьким, но действенным секретом. Как телеведущая отметила, нужно полностью отказаться от сахара.

Также она поделилась с читателями своего микробиолога о том, что хочет завести домашнее животное. Чехова опубликовала фото с сыном и щенком французского бульдога, а в подписи к каждому пояснила, что размышляет о том, брать ли ей такого же себе. Ещё Анфиса Чехова занялась балетом и показала растяжку. Как отмечается, она вернулась к своему давнему хобби, постройневшая фигура в балетной пачке регулярно появляется на странице в ее аккаунте. Она в шутку говорит о том, что ей не дают покоя лавры Волочковой.

Она поделилась с поклонниками своей детской мечтой. Оказалось, что она мечтала всю жизнь прожить в отеле, не обременяя себя домашними хлопотами. Сейчас телеведущая не может понять, как могла мечтать о подобном, ведь жизнь без домашнего уюта и посиделок с близкими людьми так скучна и однообразна.

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Автор - Алевтина Сергеева
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