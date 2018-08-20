Новый трейлер "Алита: Боевой ангел" поразил зрителей обилием экшен-сцен

Сегодня, 22:13 \\ Шоу-бизнес

В сети опубликовали финальный трейлер предстоящего фильма Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона – «Алита: Боевой ангел».

В этот раз в трейлере показали экшен-сцены с большим количество киборгов и роботов, а также схватку главной героини с антагонистами.

Сюжет картины разворачивается на Земле в XXVI веке вокруг девушки-киборга Алиты, которую в начале фильма на свалке находит учёный и затем возвращает её к жизни. После пробуждения девушка пытается восстановить в памяти события прошлого, и вскоре приходит к выводу, что все воспоминания были стёрты. Однако она всё ещё помнит как драться.

В главных ролях снялись Дженнифер Коннели, Мишель родригес, Кристоф Вальц и Эйса Гонсалес. Ожидалось, что картина появится в кино в декабре 2019 года, но премьеру перенесли на 14 февраля 2019 года.

Фильм является экранизацией манги Юкито Кисиро. Джеймс Кэмерон планировал приступить к работе над этим проектом ещё в начале 2000-х годов. Роберт Родригес выступит в качестве режиссёра, что касается Кэмерона, то он стал соавтором сценария.

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Автор - Елена Андреева
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