Ким Кардашьян не позволяет своему мужу опозориться

Сегодня, 21:44 \\ Шоу-бизнес

Ким Кардашьян-Уэст оказалась по-настоящему заботливой супругой. Вместо развода с неординарным Канье, она прислушалась к фанатам, и теперь всячески контролирует жизнь супруга, часто пребывающего в центре скандалов.

СМИ замечают, что скандалы с участие Канье Уэста участились тогда, когда он перестал принимать необходимые медикаменты. Ким занимается подбором правильных лекарств, общается с лучшими докторами, ограждает мужа от вредной информации, следит за его переписками и почтой в сети. Сам рэпер, судя по всему, об этой заботе не догадывается.

Члены семьи Кардашьян разделились во мнениях по поводу Канье. Крис Дженнер относится с переживанием к тому, что ждет рэпера и его творчество в будущем. Хлои, Кайли и Кендалл не считают его неприятности заботой Ким. Однако семья сходится в одном: Ким старается изо всех сил, и это начинает приносить результат. Ким пришлось тяжелее всех: она последняя, кто наконец признал неподобающее поведение мужа.

В октябре Уэст встретился с президентом Трампом и поделился, что поставленный ему ранее диагноз биполярное расстройство оказался ошибочным. На самом деле, Уэст страдает потерей сна. Это чревато деменцией, из-за которой он даже не может вспомнить имя родного сына.

29 сентября рэпер принял участие в шоу Saturday Night Live. В прямом эфире он выразил поддержку Трампу. Уэст сказал, что «многие белые люди» возмущены его дружбой с Трампом, ведь он известен своими расистскими взглядами. Рэпер отвечает, что если бы расизм его беспокоил, он бы давно покинул Америку. Также, он намерен сам баллотироваться в президенты в 2020 году.

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Автор - София Волкова
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