Пой для "тупых": певица Гречка ответила на критику в свой адрес

Слова Земфиры в отношении себя певица Гречка восприняла весьма негативно и категорично прокомментировала это высказывание.

Девушка призналась в том, что слова Земфиры значительно задели ее, и не столько из-за творчества. Рок-звезда высказалась нелестно о внешности девушки. После оскорбительных слов коллеги и знакомые начали выискивать в ней недостатки, как отмечает певица. При этом она словам не расстроилась по поводу того, как Земфира отозвалась о ее творчестве, поскольку и сама не жалует песни оппонентки. По мнению Анастасии, и сама Земфира, и её песни устарели, а люди, которые её слушают «тупые». Она объяснила своё высказывание так: времена меняются, а они не хотят воспринимать что-то новое.

Певица Гречка посвятила новую песню актеру Даниле Козловскому, трек называется «Взлетаешь». Девушку очень вдохновили слова актера на открытии кинофестиваля «Кинотавр», где он зачитал два письма самому себе. В своей песне девушка призывает быть сильным, смелым, открытым.

Певицу Земфиру объявили в розыск за долги по коммунальным платежам в размере 11 тысяч рублей. По имеющимся данным, суд обязал ее погасить задолженность около двух лет назад, но и по сей день этого не произошло.