Футболист Тарасов подал встречный иск к своей бывшей жене

Игрок «Локомотива» продолжает добиваться того, чтобы суд уменьшил размер алиментов. Адвокат бывшей жены футболиста считает, что своим иском Тарасов может лишь усугубить свое положение.

Как стало известно, футболист Тарасов решил продолжить судебные тяжбы со своей экс-супругой Оксаной Пономаренко. Сергей Жорин, представляющий интересы женщины в суде, рассказал, что бывший муж его клиентки подал в суд встречный иск.

Тарасов подал иск к своей бывшей жене, в нем он просит суд вдвое уменьшить размер алиментов и вернуть уже выплаченную им половину. Таким образом, футболист хочет не только уменьшить размер ежемесячных выплат для своей дочери. Тарасов хочет, чтобы также списался его 15-миллионный долг. По словам Сергея Жорина, из-за своего иска Дмитрий Тарасов рискует получить лишь увеличение алиментов. Суд может пересмотреть его доходы и обязать футболиста платить по миллиону рублей в месяц. Согласно декларациям, Тарасов получает примерно 6 миллионов рублей в месяц, поэтому на свою первую дочь он должен будет платить одну шестую часть.