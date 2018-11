Юлия Самойлова сообщила о смерти крестного сына и близкой подруги

View this post on Instagram

🕯Сегодня днём я узнала, что в пятницу, 9 ноября, 2018 года, в 19:45... в ужасной автокатастрофе, в один момент, не стало моего маленького крестника Тёмы и близкой подруги Кристины. Дай Бог сил пережить это всем близким ... светлого вам пути, мои ангелочки.