Юлия Самойлова сообщила о смерти крестного сына и близкой подруги

Сегодня, 19:10 \\ Шоу-бизнес

Певица потеряла близких людей в ДТП. Самойлова посвятила погибшим песню.

Певица Юлия Самойлова, которая представляла на «Евровидении» Россию, сообщила в своем Instagram о печальном известии. Артистка рассказала о смерти крестного сына и близкой подруги.

Самойлова написала, что 9 ноября ее крестный сын Тёма и близкая подруга Кристина погибли в аварии. Близкие для певицы люди умерли в ДТП. Погибших Самойлова назвала «ангелочками».

Певица пожелала им светлого пути. Певица написала в память о погибших песню. Самойлова эмоционально спела строки о потере крестного сына и подруги.

В комментариях пользователи выразили свои соболезнования и обратились к Самойловой с пожеланием, чтобы та сумела сохранить силы и смогла жить дальше. Комментаторы пишут, что читали книгу Юлии Самойловой и знают, как ей была дорога ее подруга. В своей книге певица писала о дружбе и упоминала имя погибшей.

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Автор - Анна Пушкина
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