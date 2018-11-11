Юлия Самойлова сообщила о смерти крестного сына и близкой подруги

Певица потеряла близких людей в ДТП. Самойлова посвятила погибшим песню.

Певица Юлия Самойлова, которая представляла на «Евровидении» Россию, сообщила в своем Instagram о печальном известии. Артистка рассказала о смерти крестного сына и близкой подруги.

Самойлова написала, что 9 ноября ее крестный сын Тёма и близкая подруга Кристина погибли в аварии. Близкие для певицы люди умерли в ДТП. Погибших Самойлова назвала «ангелочками».

Певица пожелала им светлого пути. Певица написала в память о погибших песню. Самойлова эмоционально спела строки о потере крестного сына и подруги.

В комментариях пользователи выразили свои соболезнования и обратились к Самойловой с пожеланием, чтобы та сумела сохранить силы и смогла жить дальше. Комментаторы пишут, что читали книгу Юлии Самойловой и знают, как ей была дорога ее подруга. В своей книге певица писала о дружбе и упоминала имя погибшей.