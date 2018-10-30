Сын Уилла Смита публично заявил о нетрадиционной ориентации

Сегодня, 18:34 \\ Шоу-бизнес

Сын знаменитого актёра Уилла Смита Джейден во время своего выступления прервался, чтобы признаться зрителям в своей любви к лучшему другу.

Во время концерта Смит-младший заявил, что он и известный 27-летний рэпер Tyler the Creator – пара, что вызвало бурную реакцию у публики. Признание Джейдена было записано на видео, на котором в том числе оказался и сам Тайлер. Когда объектив камеры направили на него, рэп-исполнитель снял белую маску, неодобрительно покачал головой и засмеялся. Чуть позже Тайлер оставил запись в своём аккаунте в Twitter, назвав Джейдена сумасшедшим. Пост в соцсети оставил и Смит, написав, что Тайлеру не стоит отрицать факт их отношений.

Многие поклонники Смита-младшего отказались верить в его слова. Возможно, это всего лишь очередная шутка друзей. Кроме того, некоторые из посетителей концерта отметили, что после этого «каминг-аута» Смит пригласил на сцену свою девушку, чтобы «обняться», после чего поведал о депрессии.

На данный момент фанатам остаётся только гадать, шутка это или правда. Джейден Смит никогда не был замечен в связях с мужчинами, хотя и любил носить женскую одежду. Что касается Тайлера, то в его текстах были упоминания гомосексуальных связей, вот только артист утверждал, что на деле всё не так.

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Автор - Елена Андреева
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