Кети Топурия показала лицо без мейкапа и пригрозила хейтеру друзьями «вора в законе»

Сегодня, 18:06 \\ Шоу-бизнес

Певица опубликовала снимок, сопроводив его строчкой из «тюремной лирики». В комментариях пользователи напомнили Кети Топурие о том, что ее отец - «вор в законе».

Кети Топурия показала свое лицо без макияжа. В своем Instagram она опубликовала селфи, сделанное у окна. Судя по снимку, Кети Топурия решилась на фотографию без макияжа, чтобы усмирить хейтеров, которые стали часто обвинять ее в фотошопе.

В комментариях один из пользователей иронично отметил, что она и ее парень Гуф обратились в полицию, хотя не должны были этого делать. Якобы, отец Топурии «вор в законе», а ее возлюбленный позиционирует себя как гэнгста-рэпера, поэтому им обеим «не по понятиям» просить помощи у полицейских.

Кети Топурия не оставила без внимания язвительный комментарий пользователя. Она пригрозила комментатору друзьями «вора в законе». Певица написала, что будет «забавно», если к автору шутки приедут некие люди. Их она назвала друзьями «вора в законе». По всей видимости, Кети Топурия решила пошутить над хейтером, однако ее комментарий выглядел как угроза.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу. Примечательно, что это первое выступление певицы после рождения третьего ребенка. Алсу спела со своими дочерями песню...

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары

 Она должна прозвучать 10 ноября в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Таким...

Жителей Омска напугал "повесившийся" у дороги электрик, который был жив

 Странное и, на первый взгляд, пугающее зрелище пришлось сегодня наблюдать жителям Омска....

Особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста стоимостью 60 млн. долларов сгорел до тла из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Калифорнии, дом семьи Кардашьян сгорел до тла. Теперь им...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ