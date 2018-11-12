Кети Топурия показала лицо без мейкапа и пригрозила хейтеру друзьями «вора в законе»

Певица опубликовала снимок, сопроводив его строчкой из «тюремной лирики». В комментариях пользователи напомнили Кети Топурие о том, что ее отец - «вор в законе».

Кети Топурия показала свое лицо без макияжа. В своем Instagram она опубликовала селфи, сделанное у окна. Судя по снимку, Кети Топурия решилась на фотографию без макияжа, чтобы усмирить хейтеров, которые стали часто обвинять ее в фотошопе.

В комментариях один из пользователей иронично отметил, что она и ее парень Гуф обратились в полицию, хотя не должны были этого делать. Якобы, отец Топурии «вор в законе», а ее возлюбленный позиционирует себя как гэнгста-рэпера, поэтому им обеим «не по понятиям» просить помощи у полицейских.

Кети Топурия не оставила без внимания язвительный комментарий пользователя. Она пригрозила комментатору друзьями «вора в законе». Певица написала, что будет «забавно», если к автору шутки приедут некие люди. Их она назвала друзьями «вора в законе». По всей видимости, Кети Топурия решила пошутить над хейтером, однако ее комментарий выглядел как угроза.