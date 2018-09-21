Пощечина социуму: Иван Дорн спел «Опомнись» в эфире «Вечернего Урганта»

Сегодня, 17:46 \\ Шоу-бизнес

Иван Дорн стал музыкальным гостем популярного ток-шоу «Вечерний Ургант». В эфире программы певец исполнил одну из своих песен под названием «Опомнись».

В сентябре Дорн выпустил этот трек и показал клип на него. Артист отметил, что слово «опомнись» является социальным оружием: оно заставляет подумать о главном, насторожиться, всё ли ты успел сделать. Певец выразил посыл трека пощечиной, которая необходима каждому из нас.

Также стоит отметить, что Иван Дорн рассказал о дне своего тридцатилетия. Артист собрал своих друзей и родственников в киевском ресторане и заставил их лепить пельмени. По его словам, никто ничего не мог попасть до тех пор, пока не приготовит себе сам. Его гости на дне рождении не смогли справиться с этой непростой задачей, пельмени оказались ужасными.

Любовь Аксенова и Ольга Бузова украсят "Вечерний Ургант", которые пройдут в телецентре "Останкино". Также в составе гостей будут группа "Браво", Александр Малинин и 62-летняя модель Валентина Ясень.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу. Примечательно, что это первое выступление певицы после рождения третьего ребенка. Алсу спела со своими дочерями песню...

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары

 Она должна прозвучать 10 ноября в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Таким...

Жителей Омска напугал "повесившийся" у дороги электрик, который был жив

 Странное и, на первый взгляд, пугающее зрелище пришлось сегодня наблюдать жителям Омска....

Особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста стоимостью 60 млн. долларов сгорел до тла из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Калифорнии, дом семьи Кардашьян сгорел до тла. Теперь им...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ