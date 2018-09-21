Пощечина социуму: Иван Дорн спел «Опомнись» в эфире «Вечернего Урганта»

Иван Дорн стал музыкальным гостем популярного ток-шоу «Вечерний Ургант». В эфире программы певец исполнил одну из своих песен под названием «Опомнись».

В сентябре Дорн выпустил этот трек и показал клип на него. Артист отметил, что слово «опомнись» является социальным оружием: оно заставляет подумать о главном, насторожиться, всё ли ты успел сделать. Певец выразил посыл трека пощечиной, которая необходима каждому из нас.

Также стоит отметить, что Иван Дорн рассказал о дне своего тридцатилетия. Артист собрал своих друзей и родственников в киевском ресторане и заставил их лепить пельмени. По его словам, никто ничего не мог попасть до тех пор, пока не приготовит себе сам. Его гости на дне рождении не смогли справиться с этой непростой задачей, пельмени оказались ужасными.

Любовь Аксенова и Ольга Бузова украсят "Вечерний Ургант", которые пройдут в телецентре "Останкино". Также в составе гостей будут группа "Браво", Александр Малинин и 62-летняя модель Валентина Ясень.