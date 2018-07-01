Дочь-школьница владельца сети "Дикси" встречается с рэпером OGee

Между тем, как оказалось, есть у нее и много других поклонников, в числе которых оказался 12-летний сын Ирины Дубцовой Артём Черницын. Самой же девушке сейчас 16 лет.

Пару месяцев назад СМИ писали, что 27-летняя дочь владельца сети "Дикси" Игоря Кесаева Илона Кесаева выбрала себе бойфренда, который старше ее чуть ли не вдвое. Тем не менее, он оказался довольно богат, ведь занимает должность топ-менеджера компании "Русгидро". Как оказалось, ее младшая сестра Кристина Кесаева, несмотря на юный возраст, также уже успела сменить нескольких ухажеров.

Раньше она общалась с сыном миллиардера Олега Кириллова, однако отношения не выдержали проверку на прочность. Накануне же стало известно, что теперь она встречается с 18-летним рэпером OGee (настоящее имя Григорий Суслов).

Школьница активно ведет свою страницу в Instagram, и многие молодые люди часто комментируют ее фотографии. Нередко в профиле появляются снимки довольно откровенного характера, а под ними начинаются самые настоящие бойни. Недавно в конфликте принял участие и тот самый OGee, который посоветовал соперникам не комментировать фотографии своей возлюбленной. После он попросил ее подтвердить, что они действительно состоят в отношениях.