Фанаты узнали, что букеты Волочковой дарят по условиям рекламы

Так встретил меня мой родной город. Все подходили и говорили, что ходили на мои спектакли и концерты.😊 В Мариинку и в Большой.💃🏼 Одним днем я съездила в Питер навестить папу. Возвращаюсь нарядно.🌺 С любимыми цветами!🌹 Как же я люблю путешествовать на Сапсан! Так удобно и комфортно!👍🏼 @sapsan_rzd #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good