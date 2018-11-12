Фанаты узнали, что букеты Волочковой дарят по условиям рекламы

Балерина часто публикует снимки с цветами от поклонников, однако фанаты ей ничего не дярят.

Карьера Анастасии Волочковой последнее время держится только на выступлениях в провинциальных городах. Но для существования балерина нашла другой выход, рекламируя различные товары и услуги. Волочкова часто размещает рекламу в своих публикациях, рассказывая об отличных салонах красоты и мебельщиках.

Часто такие записи сопровождаются снимками с букетами, которые, по утверждениям Анастасии, ей дарят поклонники. Однако сами фанаты никогда не стремятся рассказывать о презентованных балерине цветах, что заставило подписчиков задуматься об искренности Волочковой. Пользователи Сети считают, что все букеты звезде дарят по условиям рекламы.

Подписчики уверены, что все публикации звезды сопровождаются букетами из-за того, что балерина сама их требует от рекламодателей. В одной из записей поклонники узнали, что Волочкову одаривают цветами даже в вагоне «Сапсан», который она рекламирует довольно продолжительное время. По мнению пользователей, былая слава не даёт звезде покоя, именно поэтому она пытается поддерживаться свою мнимую популярность любым возможным способом.