Фанаты узнали, что букеты Волочковой дарят по условиям рекламы
Балерина часто публикует снимки с цветами от поклонников, однако фанаты ей ничего не дярят.
Карьера Анастасии Волочковой последнее время держится только на выступлениях в провинциальных городах. Но для существования балерина нашла другой выход, рекламируя различные товары и услуги. Волочкова часто размещает рекламу в своих публикациях, рассказывая об отличных салонах красоты и мебельщиках.
Часто такие записи сопровождаются снимками с букетами, которые, по утверждениям Анастасии, ей дарят поклонники. Однако сами фанаты никогда не стремятся рассказывать о презентованных балерине цветах, что заставило подписчиков задуматься об искренности Волочковой. Пользователи Сети считают, что все букеты звезде дарят по условиям рекламы.
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Так встретил меня мой родной город. Все подходили и говорили, что ходили на мои спектакли и концерты.😊 В Мариинку и в Большой.💃🏼 Одним днем я съездила в Питер навестить папу. Возвращаюсь нарядно.🌺 С любимыми цветами!🌹 Как же я люблю путешествовать на Сапсан! Так удобно и комфортно!👍🏼 @sapsan_rzd #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
Подписчики уверены, что все публикации звезды сопровождаются букетами из-за того, что балерина сама их требует от рекламодателей. В одной из записей поклонники узнали, что Волочкову одаривают цветами даже в вагоне «Сапсан», который она рекламирует довольно продолжительное время. По мнению пользователей, былая слава не даёт звезде покоя, именно поэтому она пытается поддерживаться свою мнимую популярность любым возможным способом.