«Так не бывает»: счастливые Млодик и Виторган молятся о своей дочери

Дочери Ирины Млодик и Эммануила Виторгана скоро исполнится 9 месяцев, супруги несказанно рады своему ребенку. Для малышки они уже наняли няню, которая помогает им справляться с бытовыми вопросами.

Ирина Млодик решила рассказать о счастье своего материнства. Она называет свою дочь чудесной и «умененькой». По словам Млодик, ее дочь Этель достойна всяких похвал. Она и ее муж Эммануил Виторган стараются проводить с ребенком много времени, они уже берут ее с собой на гастроли.

У дочери Млодик и Виторгана уже появилось два зуба. По словам 56-летней бизнес-леди, малышка стойко перенесла прорезывание зубов и даже не плакала. Млодик рассказала, что ее дочь растет очень терпеливым ребенком и она лишний раз не беспокоит своих родителей.

«Так не бывает», - говорит восторженна Млодик. Она и ее муж очень радуются малышке. Счастливые Млодик и Виторган молятся о своей дочери, так как считают ее чудесным и спокойным ребенком. Между тем, в Сети до сих пор не утихают слухи о том, что Млодик не могла родить дочь самостоятельно. Источники из окружения знаменитых супругов говорят, что супруга Виторгана проходила процедуру ЭКО, именно она помогла ей забеременеть.