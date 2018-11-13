«Голосина»: Полина Гагарина шокировала исполнением нового хита в ванной

Популярная певица порадовала поклонников задумкой и в очередной раз шокировала их силой своего голоса.

Фанаты были приятно поражены, услышав отрывки и полную версию нового хита Полины Гагариной «Меланхолия». Даже по студийной записи поклонники поняли, что им следует ожидать необычайно сильного вокала во время живых выступлений. Но из-за постоянных упрёков о том, что она поёт вживую, Гагарина решила заранее продемонстрировать свои вокальные способности вне сцены. Певица облачилась в концертный костюм, полотенце и отравилась петь в ванную.

Услышав исполнение хита «Меланхолия», шокированные фанаты стали строчить комментарии. Большинство из них восхваляли навыки певицы: «Ну и голосище», «Голосина какой!», «Главное, что вживую». Другие похвалили певицу за креативную обстановку. Впечатления не испортили даже забытые Полиной слова. Поклонники отметили, что ждут, когда смогут услышать исполнение вживую, а некоторые даже попросили выпустить видеоразбор композиции, чтобы так же идеально петь её дома.