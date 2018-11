«Голосина»: Полина Гагарина шокировала исполнением нового хита в ванной

View this post on Instagram

Готовлюсь к церемонии @glamour_russia «Женщина года 2018», напевая мою новую песню #МЕЛАНХОЛИЯ А как вы собираетесь на важные мероприятия? Отмечайте своих подруг, которые так же, как и я любят петь в душе или в душ🛁🧖🏼‍♀️ #полинагагарина #гагаринапоехали #меланхолия #женщинагода #glamour