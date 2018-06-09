Чадо для Бузовой: звезда планирует стать "мамочкой"

Ольга Бузова, известная как певица и ведущая ток-шоу «Дом-2», хочет взять ребенка из детдома, если не найдет мужа до 35. Звезда оставила себе в запасе только два на поиски супруга.

После окончания этого срока Оля решила заняться собой и не мучить себя поисками. Она призналась, что давно мечтала о дочери, но в последние годы ещё больше хочет иметь наследницу. На последних гастролях ее словно заклинило, она сидела и представляла себя матерью. Бузова рассказала, что прекрасно понимает все достоинства современной медицины, которая даёт возможность зачать ребенка даже в 50 лет. Ей не хочется быть «быть престарелой родительницей», но мечтает погулять на свадьбе дочери и понянчить маленьких внуков.

На Ольгу Бузову подали заявление в полицию, поводом стали конкурсы на странице певицы. Отмечается, что люди, ставшие ее спонсорами, подали иск, поскольку так и не получили обещанных привилегий на сервисе. Они отметили, что должны были получить от нее подписчиков, но в результате остались и без них, и без денег.