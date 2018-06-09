Чадо для Бузовой: звезда планирует стать "мамочкой"

Сегодня, 15:41 \\ Шоу-бизнес

Ольга Бузова, известная как певица и ведущая ток-шоу «Дом-2», хочет взять ребенка из детдома, если не найдет мужа до 35. Звезда оставила себе в запасе только два на поиски супруга.

После окончания этого срока Оля решила заняться собой и не мучить себя поисками. Она призналась, что давно мечтала о дочери, но в последние годы ещё больше хочет иметь наследницу. На последних гастролях ее словно заклинило, она сидела и представляла себя матерью. Бузова рассказала, что прекрасно понимает все достоинства современной медицины, которая даёт возможность зачать ребенка даже в 50 лет. Ей не хочется быть «быть престарелой родительницей», но мечтает погулять на свадьбе дочери и понянчить маленьких внуков.

На Ольгу Бузову подали заявление в полицию, поводом стали конкурсы на странице певицы. Отмечается, что люди, ставшие ее спонсорами, подали иск, поскольку так и не получили обещанных привилегий на сервисе. Они отметили, что должны были получить от нее подписчиков, но в результате остались и без них, и без денег.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу. Примечательно, что это первое выступление певицы после рождения третьего ребенка. Алсу спела со своими дочерями песню...

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары

 Она должна прозвучать 10 ноября в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Таким...

Жителей Омска напугал "повесившийся" у дороги электрик, который был жив

 Странное и, на первый взгляд, пугающее зрелище пришлось сегодня наблюдать жителям Омска....

Особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста стоимостью 60 млн. долларов сгорел до тла из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Калифорнии, дом семьи Кардашьян сгорел до тла. Теперь им...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ