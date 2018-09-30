Земфиру разыскивают судебные приставы

Сегодня, 15:29 \\ Шоу-бизнес

Московские судебные приставы возбудили в отношении певицы Земфиры исполнительное производство и везде её разыскивают.

Все началось с того, что в 2016 году суд обязал певицу выплатить 11 тысяч рублей ГБУ «Жилищник района Хамовники» в качестве долга по коммунальным услугам. Звезда до сих пор этого не сделала, и за прошедшее два года сумма долга только возросла.

Певица владеет двухкомнатной квартирой площадью 85 квадратных метров в знаменитой «сталинке» на Фрунзенской набережной в столичном районе Хамовники. Квартиру Земфира приобрела в 2003 году и сделала там капитальный ремонт. Было снесено несколько стен, в результате чего получились спальня и просторная гостиная. По оценкам СМИ, покупка обошлась рок – исполнительнице в 250 тысяч долларов.

Земфира – популярная российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. Земфира стала олицетворением нового движения в русском роке, которое журналисты окрестили «женский рок». Самые известные песни исполнительницы: «Хочешь», «Ромашки», «Не отпускай» и «Небомореоблака».

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Автор - Анна Андреева
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