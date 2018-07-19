У жены Мамаева забрали автомобиль

Сегодня, 15:12 \\ Шоу-бизнес

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который сейчас находится в заключении, рассказала, что футбольный клуб не отдает ей автомобиль мужа. Об этом девушка сообщила в одном из прямых эфиров в Instagram.

Автомобиль Mercedes AMG G63, принадлежащий Мамаеву, стоит на парковке на базе «Краснодара». Там спортсмен оставил его еще до того, как он вместе с Кокориным устроил драку в одном из московских кафе и был арестован. По словам Аланы, как только она узнала, что машина стоит на базе, она решила перегнать её во двор у дома. Однако вернуть автомобиль ФК «Краснодар» отказался без объяснения причин.

Якобы Алана с супругом разводятся, и поэтому она не имеет прав на это транспортное средство. Однако девушка пояснила, что никакого развода нет, и у неё есть подтверждающие это документы.

Потом представители клуба потребовали согласие футболиста на передачу машины. После того, как согласие было передано через адвоката Мамаева, «Краснодар» все равно не изменил своей позиции и по-прежнему отказывает Алане Мамаевой в её просьбе.

Адвокат Игорь Бушманов называет действия со стороны клуба полным произволом, и советует жене своего подзащитного обратиться в правоохранительные органы. Однако девушка пока пытается решить конфликт мирным путем.

Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы из-за драки, которая произошла в октябре текущего года. Им предъявлено обвинении в нанесении побоев водителю телеведущей Ольги Ушаковой, чиновнику Денису Паку и топ-менеджеру Сергею Гайсину. На футболистов завели три уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Побои». Сейчас они находятся в московском СИЗО «Бутырка», где пробудут как минимум до 8 декабря.

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Автор - Анна Андреева
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