В Лондоне арестовали «клона» Дэвида Швиммера за кражу пива

Популярного актера Дэвида Швиммера заподозрили в воровстве после того, как мужчина, очень похожий на него, тайно вынес из супермаркета целую упаковку жестяных бутылок с пивом.

Как передают британские журналисты, мужчину удалось сразу же задержать и арестовать, так как преступник не расплатился за товары. Больше всего жителей Лондона поразил тот факт, что задержанный мужчина был невероятно похож на знаменитого актера сериала «Друзья» Дэвида Швиммера. Из-за чрезвычайного сходства мужчину даже назвали «клоном» знаменитости.

Ситуацию уже успел прокомментировать сам актер, который подтвердил, что британец действительно на него похож. Также в шутку Швиммер добавил, то он никогда не крал пиво из супермаркета.