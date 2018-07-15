"Только спрашивал, почему": Анатолий Белый рассказал, как пережил смерть Марины Голуб

Известно, что именно благодаря отношениям с ней он построил свою карьеру актера и стал узнаваемым лицом в мире шоу-бизнеса. Тем не менее, спустя 12 лет совместной жизни он нашел себе другую женщину.

В то время многие винили Анатолия Белого в том, что он предал женщину, которая его любила. Также говорили, что то был очень тяжелый период жизни для артистки, к которому потом прибавился и разрыв с мужем. Сам же актер утверждает, что всегда сталкивался с упреками со стороны общественности, когда речь заходила о его личной жизни.

Когда он поженился с Мариной Голуб, многие обвиняли его в неискренности, так как она была старше него на 15 лет. Тем не менее, упреки не омрачали их жизнь, они были влюблены в друг друга и ни о чем не заботились. Именно поэтому такой неожиданной прозвучала новость об их разводе.

После этого у Анатолия Белого появилась другая семья, но даже несмотря на это смерть бывшей супруги стала для него шоком. Он рассказал, как пережил это тяжелое время. По его словам, он не мог понять, что происходит с его жизнью, "только спрашивал, почему, но не находил ответа". Однако именно новая семья оказала ему огромную поддержку, и благодаря этому он справился с этим горем, хотя и не может забыть о нем никогда.