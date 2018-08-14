Николай Носков вернулся к работе после перенесенного инсульта

Сегодня, 14:25 \\ Шоу-бизнес

Известно, что российскому певцу потребовалась длительная реабилитация, чтобы вернуться к полноценной жизни. Однако он справился и даже начал работу над новым проектом. Об это рассказал Виктор Дробыш, опубликовав совместное фото.

 Летом сообщалось, что артист перенес инсульт. В настоящий момент Николай Носков находится дома вместе с супругой, которая его поддерживает. Известно, что в его квартире несколько месяцев назад поработала команда программы «Идеальный ремонт» и подарила Носкову новый интерьер.

Кроме того, певец не только пытается вновь жить, как раньше, он даже возвращается к работе. Об этом сообщил Виктор Дробыш в своем профиле социальной сети Instagram. Снимок он выложил сегодня и подписал его: «Николай Носков!!! Был и остается королем Российской сцены. Это лучший голос нашей страны! И для меня большая честь поработать с ним».

Подписчики пришли в восторг, что, наконец, появились хорошие новости относительно состояния здоровья певца и восхитились его силой духа. Поклонники пожелали исполнителю крепкого здоровья и дальнейшего успешного восстановления после тяжелой болезни. Они выразили надежду, что скоро Николай Носков порадует их своим творчеством.

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Автор - Евгения Чернобаб
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