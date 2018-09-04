Мать Вороненкова обвинила Максакову в употреблении запрещенных препаратов и алкоголя

Мать погибшего депутата Дениса Вороненкова, который был мужем Марии Максаковой, пришла в студию шоу «На самом деле» и высказала свое мнение. По словам Людмилы Вороненковой, оперная дива «заразила» ее внучку пристрастием к запрещенным препаратам.

Мать Вороненкова заявила, что ее внучку Екатерину хотели выкрасть из реабилитационного центра. Там дочь Вороненкова находится на лечении, врачи помогают ей справиться с депрессией и побороть зависимость. Мать погибшего депутата утверждает, что проблемы ее внучки начались из-за общения с Марией Максаковой.

Людмила Вороненкова обвинила оперную певицу в употреблении запрещенных препаратов и алкоголя. Якобы, Максакова сама страдает от зависимости. По словам матери депутата, оперная дива плохо влияла на ее внучку.

Мать Вороненкова поддерживает ее адвокат. Он также считает, что Максакова имеет ряд пагубных привычек, которые от нее взяла и дочь погибшего депутата. Мать политика также уверенна, что сын Марии Максаковой не является ребенком Вороненкова. По словам Людмилы Вороненковой, ситуацию может прояснить только тест на ДНК.