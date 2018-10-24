Кинокомпания Alcon Entertainment нашла кандидата на пост режиссёра для мультфильма про Гарфилда

Сегодня, 13:30 \\ Шоу-бизнес

Как сообщает издание Variety, съёмками анимационного фильма займётся Марк Диндал, который известен по работе над проектами «Коты не танцуют» и «Цыплёнок Цыпа».

Подготовка к съёмкам стартует в декабре текущего года в Лос-Анджелесе. Сценарий к картине напишут Пол Каплан («Томми-оборотень») и Марк Торгроув («Воспитыввая Хоуп»). Кроме того, к работе над проектом привлекут создателя комиксов про Гарфилда Джима Дэвиса. Кто именно озвучит главных героев, сюжет картины и дата выхода пока неизвестны.

Первый комикс о циничном и ленивом рыжем коте Гарфилде, проживающим с хозяином Джоном Арбаклом и его собакой Оди, вышел в 1978 году, и за время своего существования стал известен по всему миру. Особенно людям запомнилась ненависть Гарфилда к понедельникам и истинная любовь к лазанье. Комикс дважды экранизировала студия Fox – в 2004 и 2006 году, и далеко не все зрители оценили фильмы. Права на новую экранизацию были приобретены компанией Alcon Entertainment в 2016 году. Студия рассчитывает, что у Гарфилда хватит сил на целый франчайз.

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Автор - Елена Андреева
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