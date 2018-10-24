Кинокомпания Alcon Entertainment нашла кандидата на пост режиссёра для мультфильма про Гарфилда
Как сообщает издание Variety, съёмками анимационного фильма займётся Марк Диндал, который известен по работе над проектами «Коты не танцуют» и «Цыплёнок Цыпа».
Подготовка к съёмкам стартует в декабре текущего года в Лос-Анджелесе. Сценарий к картине напишут Пол Каплан («Томми-оборотень») и Марк Торгроув («Воспитыввая Хоуп»). Кроме того, к работе над проектом привлекут создателя комиксов про Гарфилда Джима Дэвиса. Кто именно озвучит главных героев, сюжет картины и дата выхода пока неизвестны.
Первый комикс о циничном и ленивом рыжем коте Гарфилде, проживающим с хозяином Джоном Арбаклом и его собакой Оди, вышел в 1978 году, и за время своего существования стал известен по всему миру. Особенно людям запомнилась ненависть Гарфилда к понедельникам и истинная любовь к лазанье. Комикс дважды экранизировала студия Fox – в 2004 и 2006 году, и далеко не все зрители оценили фильмы. Права на новую экранизацию были приобретены компанией Alcon Entertainment в 2016 году. Студия рассчитывает, что у Гарфилда хватит сил на целый франчайз.