Принц Гарри стал самым популярным членом британской королевской семьи

Принц Гарри определенно закончил тот период своей жизни, когда он становился участником громких скандалов, и членам его семьи приходилось за него краснеть. Теперь он остепенился, завязал с алкоголем и вечеринками, женился на экс-актрисе Меган Маркл, и совместно с ней полностью посвящает себя работе на благо короны. В октябре стало известно, что пара ожидает первенца, который должен появиться на свет весной 2019 года. Все это, несомненно, способствовало тому, что рейтинг второго сына принцессы Дианы значительно вырос, и теперь его поведение одобряют 77% британцев.

В исследовании, проведенном социологической компанией «YouGov» с 15 мая по 31 октября, приняли участие 3,6 тысячи жителей Британских островов.

Британцы назвали герцога Сассекского самым популярным представителем королевской семьи, отдав за него 77% голосов. Королева Елизавета II расположилась на втором месте с 74% - мя процентами. Свои симпатии к принцу Уильяму, герцогу Кембриджскому выразили 73% процента опрошенных. Наследник престола принца Чарльз, который завтра отметит 70-ти летний юбилей, сумел набрать всего лишь 48%, оказавшись таким образом на седьмом месте. При этом 20% респондентов выразили негативное к нему отношение. Еще менее популярной оказалась супруга Чарльза - герцогиня Корнуоллская Камилла - 29%. 36% опрошенных высказались негативно по отношению к ней. Несмотря на то, что с момента гибели принцессы Дианы прошло уже 11 лет, многие до сих порт винят в смерти всеобщей любимицы Чарльза и Камиллу.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон оказалась второй по популярности после Елизаветы II представительницей дома Виндзоров, получив одобрение 64% англичан. Герцогиня Сассекская, жена принца Гарри, набрала 55% и заняла шесте место уступив всего лишь на 1% супругу королевы принцу Филипа, герцогу Эдинбургскому. Восьмую строку в рейтинге заняла дочь Елизаветы II - принцесса Анна (47%).