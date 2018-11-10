«Сбитая летчица»: Самбурская жестко раскритиковала пнувшую собаку Волочкову

Скандальный инцидент зрители увидели в эфире одного из шоу, в ходе которого балерина Волочкова ссорилась с гражданской женой своего отца. В ходе эмоциональной беседы звезда сорвала свою злость на собаке.

В недавнем телешоу балерина решила публично выяснить отношения с сожительницей своего отца. Волочкова с камерами приехала на встречу к женщине. Балерина упрекала гражданскую жену своего отца-инвалида в том, что не оказывала ему должного ухода. По словам Волочковой, женщина куда больше внимания уделяет своим собакам. В итоге, балерина пнула стоящего рядом пса ногой.

На инцидент уже отреагировала известная актриса Настасья Самбурская. Телеведущая опубликовала в своем Instagram снимок с надписью. В нем Самбурская жестко раскритиковала пнувшую собаку Волочкову. «По голове себе постучите», - написала актриса в адрес балерины.

По словам Самбурской, Волочкова выносит проблемы своей семьи «на всю Ивановскую», хотя все конфликты и неурядицы можно решать «тихо». Актриса разозлилась на пнувшую собаку балерину, пса она назвала бедным животным. Самбурская упрекнула Волочкову в чрезмерном пиаре и отметила, что звезде стоит пинать по голове себя, ведь растяжка это позволяет. «Сбитая летчица», - написала Самбурская, закончив свою гневную реакцию на поступок. Пользователи поддержали слова актрисы и согласились с тем, что Волочкова поступила неправильно.