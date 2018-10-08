Нюша показала первое фото после рождения ребенка

Сегодня, 11:47 \\ Шоу-бизнес

Поклонники 28-летней певицы считают, что роды не испортили ее фигуру, а наоборот, сделали еще более женственной и привлекательной.

 Накануне на официальной странице на просторах социальной сети Instagram известной российской исполнительницы Нюши появился новых снимок, на котором она запечатлена в полный рост рядом с детской коляской, в которой лежит ее новорожденная дочь. Примечательно, что это первое фото, которое знаменитость показала поклонникам после родов.

 Нюша предпочла рожать не в Москве, а в США. В Майами сейчас до сих пор тепло, поэтому на улице можно неспеша прогуливаться, словно до сих пор тянется лето. Певица выбрала для прогулки футболку насыщенно персикового цвета со шлейфом и короткие шорты. В такой одежде пользователям сети было очень удобно оценивать состояние ее фигуры. По этой причине многие из них отметили, что после рождения ребенка она практически не изменилась и выглядит все так же прекрасно.

"Быть мамой великое счастье, я очень рада за тебя", "Очень рады! Поздравляем! Пусть Бог благословит всю вашу семью", "С лапочкой дочкой вас! Ваша жизнь обретет новые краски!", - написали они в комментариях.

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Автор - Мартина Корф
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