Нюша показала первое фото после рождения ребенка

Поклонники 28-летней певицы считают, что роды не испортили ее фигуру, а наоборот, сделали еще более женственной и привлекательной.

Накануне на официальной странице на просторах социальной сети Instagram известной российской исполнительницы Нюши появился новых снимок, на котором она запечатлена в полный рост рядом с детской коляской, в которой лежит ее новорожденная дочь. Примечательно, что это первое фото, которое знаменитость показала поклонникам после родов.

Нюша предпочла рожать не в Москве, а в США. В Майами сейчас до сих пор тепло, поэтому на улице можно неспеша прогуливаться, словно до сих пор тянется лето. Певица выбрала для прогулки футболку насыщенно персикового цвета со шлейфом и короткие шорты. В такой одежде пользователям сети было очень удобно оценивать состояние ее фигуры. По этой причине многие из них отметили, что после рождения ребенка она практически не изменилась и выглядит все так же прекрасно.

"Быть мамой великое счастье, я очень рада за тебя", "Очень рады! Поздравляем! Пусть Бог благословит всю вашу семью", "С лапочкой дочкой вас! Ваша жизнь обретет новые краски!", - написали они в комментариях.