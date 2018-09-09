СМИ: Анджелина Джоли закрутила роман с Дэвидом Бекхэмом

Сегодня, 11:11 \\ Шоу-бизнес

Анджелина Джоли может увести из семьи Дэвида Бекхэма, передают зарубежные СМИ.

Американские таблоиды на этой неделе проинформировали, что Анджелина Джоли закрутила тайный роман с Дэвидом Бекхэмом. По информации источников, роковая актриса на протяжении нескольких лет флиртовала с женатым спортсменом и теперь даже готова отбить футболиста у Виктории Бекхэм. Сообщается, что знаменитости тайно переписываются и договариваются о встречах.

Инсайдеры говорят, что Анджелина и Дэвид лично познакомились несколько лет назад, когда принимали участие в съемках рекламного ролика. Тогда актрисе понравился Бекхэм, но она официально была ещё замужем за Брэдом Питтом. Сейчас свободная Джоли готова к отношениям со знаменитым мужчиной, говорят инсайдеры.

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Автор - Светлана Тарабан
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