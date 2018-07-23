Пластиковый Райан Гослинг «прогулялся» по тюменским улицам

Сегодня, 10:04 \\ Шоу-бизнес

Тюменские фанаты знаменитого канадского актера устроили любимчику необычный подарок.

Сотрудники популярного тюменского сайта «Мой портал» решили необычным образом поздравить известного актера Райана Гослинга с именинами. Пластиковую копию звезды нарядили в теплые вещи и провели по городу, показывая самые интересные места в Тюмени. Сфотографироваться с 38-летним «актером» собрались многие поклонники у ДК «Нефтяник» и на улице Дзержинского. Так же пластиковый Райан прогулялся вдоль реки Тура.

Райан Гослинг появился на свет 12 ноября 1980 года в канадском Лондоне. С детства занимался творчеством, выступая с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Джастином Тимберлейком в рамках программы «Клуб Микки Мауса». Как актер, Гослинг впервые появился в популярных сериалах 90-х «Боишься ли ты темноты?» и «Мурашки». За свою карьеру снялся во множестве кинокартин, среди них «Ла-Ла-Ленд», «Бегущий по лезвию 2049» и «Полу-Нельсон». В широких кругах артист также известен в качестве музыканта в группе Dead Man’s Bones, с которой выступает до сих пор.

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Автор - Антон Словацкий
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