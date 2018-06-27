Разин показал фото с молодыми Пугачевой и Моисеевым

Снимок был сделан в далеком 1986 году. Продюсер утверждает, что именно благодаря ему певец стал настолько знаменитым.

Накануне на официальной странице известного 55-летнего российского музыкального продюсера Андрея Разина появилась новая фотография, которая на самом деле уже далеко не свежая. Снимок был сделан больше 30 лет назад, на нем запечатлена популярная эстрадная певица Алла Пугачева. Рядом с ней позируют две девушки, Лолита и Людмила, а также звезда отечественного шоу-бизнеса Борис Моисеев.

На фото, которое показал Разин, ему всего 32 года, и его слишком сложно узнать. Как знаменитый певец, так и Примадонна выглядят совсем молодыми. Он рассказал, что в то время Пугачева уже была очень известной, однако Моисеев - нет. Он состоял в трио "Экспрессия", которая выступала на подтанцовке у звезд.

Именно в то время Разин настоял, чтобы во время его выступления на теплоходе "Грузия" с ним была именно эта команда. Тогда проходили съемки программы "Утренняя почта", и именно после этого их заметила Алла Пугачева. По ее приглашению они переехали в Москву и начали сотрудничать, а Моисеев начал карьеру певца.