Алена Водонаева встала на защиту родившей в США певицы Нюши

На прошлой неделе Нюша впервые стала матерью. Многие поклонники были возмущены тем, что певица решила рожать в не в России, а за границей.

28-летняя певица и ее 38-летний муж Игорь Сивов находились в США несколько месяцев. Беременная Нюша заранее отправилась в Маями, чтобы подготовиться к родам и обустроить свой быт до появления ребенка. Многие пользователи Сети обвиняли Нюшу в «непатриотизме». Якобы, певица должна быть рожать в России, на своей родине.

На защиту родившей в США певицы Нюши встала Алена Водонаева. Звезда телестройки «Дом-2» ведет свою авторскую колонку в одном из популярных российских изданий. По словам Алены Водонаевой, в родах за границей нет ничего ужасного.

Родившаяся в США дочь Нюши получила массу возможностей, которые могут пригодиться ей в будущем. Так, ребенок, появившийся на свет за границей, получает безвизовый режим в большинстве стран. Алена Водонаева утверждает, что роды в США являются недешевыми, ведь даже самый бюджетный «пакет услуг» для родителей обойдется в 15 000 долларов. Однако, если Нюша и ее муж смогли себе позволить роды в США, то это хорошо. Любой родитель желает своему ребенку самого лучшего и в этом нет ничего плохого. Сама Алена Водонаева рожала сына в России, хотя могла бы улететь за границу. По словам звезды, она хочет, чтобы ее ребенок гордился своей страной и радовался тому, что родился в России.