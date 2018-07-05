Звезда телепроекта "Дом 2" выходит замуж

Сегодня, 09:19 \\ Шоу-бизнес

Звезда скандального телепроекта "Дом-2" Лена Хромина готова стать замужней дамой. 

Лена Хромина пришла не телестройку почти год назад – в декабре 2017 года. Сначала она начала строить отношения с фаворитом Ольги Бузовой Романом Гриценко. Отношения развивалсь бурно, и вскоре все увидели первый поцелуй пары. Однако, отношения у них не сложились. Позже за ней стал ухаживать другой ловелас проекта - Алексей Чайчиц, но красотка стала строить любовь с Саймоном Марданшиным. Эти отношения были яркими, в них присутствовали и страсть и ссоры. В итоге и эти отношения Хроминой закончились ничем, и девушка ушла за ворота.

И вот, спустя столько времени, появилась неожиданная новость: Елена Хромина выходит замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram. «Простите, что тянула до последнего и ничего не рассказывала. Уже через три дня я стану женой, хоть и не люблю это слово. Как я готовилась к свадьбе? Встретила человека, который принимает моих тараканов. Ответила «да». Счастье любит тишину, а он любит меня». Невеста пока не хочет показывать фото своего жениха и даже неизвестно, как его зовут.

Саймон Марданшин на замужество своей бывшей возлюбленной отреагировал спокойно и пожелал ей счастья.

Напомним, что это второй брак для девушки. Первый супруг был старше её и контролировал каждый шаг Хроминой. В итоге ей все надоело, и она сбежала на «Дом-2».

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Автор - Анна Андреева
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