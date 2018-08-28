Рэпер Lil Pump отменил концерт в Москве

Сегодня, 08:45 \\ Шоу-бизнес

Американски рэпер Газзи Гарсия, известный под псевдонимом Lil Pump, отменил концерт в Москве, который должен был состояться 11 декабря в клубе Adrenaline Stadium.

По словам представителей компании SAV Entertainment, которая занималась организацией выступления Lil Pump в России, шоу было отменено в результате изменений в графике тура исполнителя. Однако СМИ считают, что изменения в графике артиста обусловлены с тем, что Lil Pump был арестован на два месяца из-за нарушения режима условного освобождения. Из-за этого ему пришлось отменить гастроли в США. Об отмене мирового тура тогда не сообщалось. Но теперь в ситуацию внесли ясность – все приобретенные билеты можно нести обратно в кассу.

Газзи Гарсия (сценический псевдоним Lil Pump) — американский рэпер и продюсер. Исполнитель стал популярным в 2017 году после выпуска первого дебютного альбома «Lil Pump», который за короткое время достиг третьей строчки в чарте Billboard 200. В 2018 года совместно с Diplo, French Montana & Zhavia Ward рэпер выпустили трек «Welcome to the party» для фильма Дэдпул 2. Помимо альбома записал 12 синглов. Последний из них «I Love It» был создан совместно с Канье Уэстом.

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Автор - Анна Андреева
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