Трагическая потеря Кудрявцевой: траурное платье стало атрибутом скорби звезды

Вчера, 23:32 \\ Шоу-бизнес

Не так давно у Леры пропал ее любимый кот, из-за чего она ужасно переживала. А теперь актриса предстала в строгом платье черного цвета на съёмках ток-шоу.

Изюминкой наряда стали пышные рукава, строгий вид дополнен собранными в пучок волосами. Как отметили некоторые фанаты, образ получился мрачноватым. Многие связали это с потерей любимого кота Фофана, об исчезновении которого она сообщила в своём аккаунте.

Лера Кудрявцева показала трогательное фото с мужем и дочкой, но лица малышки не показала. На фотографии счастливые родители держат на руках маленькую Машу, нежно любуясь своей дочерью. Снимок выполнен в чёрно-белом формате. Возможность комментирования звезда отключила.

Также отмечается, что Лере стало плохо на съёмках «Секрета на миллион». В студию принесли контейнер, в котором находился огромный паук-птицеед. От устрашающего вида насекомого ей стало нехорошо. Кудрявцева умоляла убрать жуткое насекомое.

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Автор - Алевтина Сергеева
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