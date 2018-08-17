Создана восхищать женственностью: Розамунд Пайк украсила обложку нового номера Porter Edit

Еженедельный журнал, выпускаемый крупнейшим онлайн-ритейлером Net-a-Porter, представил новый номер. Главной актрисой журнала стала американская актриса Розамунд Пайк, многим она известна как звезда триллера «Исчезнувшая».

Главной причиной того, что на обложке оказалась именно она, стал выход в прокат байопика «Частная война». В интервью актриса рассказала, как работала над сложным образом одного из самых известных военных репортёров 21 века.

Опубликованы первые кадры экранизации «Обитателей холмов» от BBC. Фильм основан на одноименной книге, которая была выпущена в 1972 году Ричардом Адамсом. В центре повествования находится группа диких кроликов, из отношения, по мотивам книги, весьма приближены к человеческим, несмотря на то, что животные обитают в естественных условиях.

Также стоит отметить, что театры Воронежа осваивают искусство тифлокомментирования. Эта программа включает в себя помощь слабовидящим в изучении современного искусства. Тифлокомментатор пытается голосом обрисовать картину того, что происходит на сцене театра. Первый спектакль такого формата уже прошел. На одном таком представлении могут присутствовать около двадцати человек.