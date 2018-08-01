Следы ночных злодеев: на магазин Тимати совершено нападение

Сегодня, 20:26 \\ Шоу-бизнес

Магазин владельца лейбла Black Star подвергся нападению со стороны хулиганов. На данный момент времени уточняется, какие мотивы руководили злоумышленниками.

Отмечается, что те, кто поможет найти правонарушителей, получат хорошее вознаграждение от коллег артиста. Группа неизвестных людей в черных костюмах что-то написала на витринах магазина известного рэпера. Очевидно, что надпись была не очень доброжелательной, поскольку владельцы магазина отчаянно разыскивают тех, кто участвовал в этом.

Отмечается, что ресторану Black Star Burger не хватило денег, чтобы оплатить проезд Тимати, за участие артиста на открытии заведения владельцы франшизы должны 2 миллиона рублей. Финансовые проблемы ресторана на этом не заканчиваются, поскольку персону также не выплачивают зарплату.

Экс-подругу Тимати поймали на флирте с сыном уральского миллиардера. Никита является одним из четырёх детей бизнесмена Дмитрия Мазепина.

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Автор - Алевтина Сергеева
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