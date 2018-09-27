Вышел первый тизер-трейлер новой части "Истории игрушек"

Студия Pixar на своём официальном YouTube-канале представила первый тизер-трейлер четвёртой части франшизы «История игрушек».

Как понятно из видео, в новом мультфильме зритель снова увидит героев первых частей, а именно Вуди и Базза Лайтера. В тизере герои вместе с другими игрушками кружатся в хороводе, пока в кадре не оказывается пластиковая вилка, которая кричит, что она не является игрушкой и ей здесь не место. В панике вилка разрушает хоровод, из-за чего остальные герои начинают падать друг на друга.

В последней части игрушки покинули старый дом, поскольку Энди повзрослел и уехал учиться, и стали жить у новой хозяйки Бонни. Жизнь персонажей изменилась в тот момент, когда девочка решила добавить к своей коллекции игрушек нового героя – Форки (Fork с английского «вилка»). В США премьера «Истории игрушек 4» запланирована 21 июня 2019 года.

Тим Аллен, озвучивший Базза Лайтера, в одном из интервью сообщил, что по масштабу четвёртую часть мультфильма можно сравнить с фильмом «Мстители: Война бесконечности».

Первая часть «Истории игрушек» появилась в 1995 году и стала первым полнометражным мультфильмом, смоделированным на компьютере полностью в 3D. Лента является лауреатом премий «Оскар» и «Энни» и занимает 99 место в списке величайших американских фильмов.