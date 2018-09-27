Вышел первый тизер-трейлер новой части "Истории игрушек"

Сегодня, 18:12 \\ Шоу-бизнес

Студия Pixar на своём официальном YouTube-канале представила первый тизер-трейлер четвёртой части франшизы «История игрушек».

Как понятно из видео, в новом мультфильме зритель снова увидит героев первых частей, а именно Вуди и Базза Лайтера. В тизере герои вместе с другими игрушками кружатся в хороводе, пока в кадре не оказывается пластиковая вилка, которая кричит, что она не является игрушкой и ей здесь не место. В панике вилка разрушает хоровод, из-за чего остальные герои начинают падать друг на друга.

В последней части игрушки покинули старый дом, поскольку Энди повзрослел и уехал учиться, и стали жить у новой хозяйки Бонни. Жизнь персонажей изменилась в тот момент, когда девочка решила добавить к своей коллекции игрушек нового героя – Форки (Fork с английского «вилка»). В США премьера «Истории игрушек 4» запланирована 21 июня 2019 года.

Тим Аллен, озвучивший Базза Лайтера, в одном из интервью сообщил, что по масштабу четвёртую часть мультфильма можно сравнить с фильмом «Мстители: Война бесконечности».

Первая часть «Истории игрушек» появилась в 1995 году и стала первым полнометражным мультфильмом, смоделированным на компьютере полностью в 3D. Лента является лауреатом премий «Оскар» и «Энни» и занимает 99 место в списке величайших американских фильмов.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу. Примечательно, что это первое выступление певицы после рождения третьего ребенка. Алсу спела со своими дочерями песню...

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары

 Она должна прозвучать 10 ноября в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Таким...

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста стоимостью 60 млн. долларов сгорел до тла из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Калифорнии, дом семьи Кардашьян сгорел до тла. Теперь им...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ