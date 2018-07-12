Бьет значит любит: звезда "Дома-2" Александра Черно подралась с женихом перед свадьбой

Самая скандальная пара не менее скандального телепроекта «Дом-2» готовится к свадьбе. Александра Черно и Иосиф Оганесян свяжут себя узами брака 29 декабря 2018 года.

Сейчас будущие супруги вовсю готовятся к самому счастливому дню в их жизни. Однако, не все так радужно. Иосиф Оганесян признался в Instagram, что на днях он сильно поругался с невестой и дело даже дошло до рукоприкладства. Причиной конфликта стал мальчишник, на который, как пошутил жених, могут быть приглашены его подруги. Александра Черно юмор будущего супруга не оценила, в результате чего разгорелся нешуточный спор, закончившийся дракой.

Уже известно, что драки как таковой не было, Иосиф просто неудачно махнул рукой и случайно попал по Александре. В любом случае молодой человек признался, что ему стыдно за случившееся, и он и не думал, что готовиться к свадьбе будет так сложно.

После свадьбы пара планирует сразу же начать подготовку к рождению ребенка. Александра Черно очень хочет стать мамой как можно скорее.