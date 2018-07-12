Бьет значит любит: звезда "Дома-2" Александра Черно подралась с женихом перед свадьбой

Сегодня, 18:04 \\ Шоу-бизнес

Самая скандальная пара не менее скандального телепроекта «Дом-2» готовится к свадьбе. Александра Черно и Иосиф Оганесян свяжут себя узами брака 29 декабря 2018 года.

Сейчас будущие супруги вовсю готовятся к самому счастливому дню в их жизни. Однако, не все так радужно. Иосиф Оганесян признался в Instagram, что на днях он сильно поругался с невестой и дело даже дошло до рукоприкладства. Причиной конфликта стал мальчишник, на который, как пошутил жених, могут быть приглашены его подруги. Александра Черно юмор будущего супруга не оценила, в результате чего разгорелся нешуточный спор, закончившийся дракой.

Уже известно, что драки как таковой не было, Иосиф просто неудачно махнул рукой и случайно попал по Александре. В любом случае молодой человек признался, что ему стыдно за случившееся, и он и не думал, что готовиться к свадьбе будет так сложно.

После свадьбы пара планирует сразу же начать подготовку к рождению ребенка. Александра Черно очень хочет стать мамой как можно скорее.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу. Примечательно, что это первое выступление певицы после рождения третьего ребенка. Алсу спела со своими дочерями песню...

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары

 Она должна прозвучать 10 ноября в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Таким...

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста стоимостью 60 млн. долларов сгорел до тла из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Калифорнии, дом семьи Кардашьян сгорел до тла. Теперь им...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ