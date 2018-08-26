Фанат забрался на сцену во время выступления Моррисси и сорвал концерт

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

Во время выступления бывшего лидера группы The Smiths Стивена Моррисси в Сан-Диего на сцену выбежал поклонник и набросился на музыканта. Видеозапись с произошедшим опубликовал пользователь Tamago Sandwich в You-Tube.

Фанат оказался на сцене в то время, как музыкант пел песню Every Day Is Like Sunday. Миновав охрану, он побежал к артисту, обнял его и тем самым сорвал исполнение композиции. Мужчину удалось задержать, применив грубую силу. Сам музыкант в сопровождении охраны незамедлительно покинул сцену. На видеозаписи видно, что и другие фанаты делали попытки дотянуться до кумира, однако в их случае охрана оказалась успешнее и не допустила попадания на сцену посторонних.

Представители музыканта оставили сообщение по этому поводу в Facebook, в котором сообщили, что не рассматривают этот инцидент как попытку сорвать концерт или навредить музыканту. Они подчеркнули, что фанаты попросту продолжают делать то, чем занимались на протяжении всей карьеры Морриссии. Кроме того, уточняется, что в результате происшествия ни один человек не пострадал.

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Автор - Елена Андреева
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