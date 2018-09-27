Бен Аффлек снова пытается справиться с алкоголизмом

Сообщается, что американский актер решил вернуться в реабилитационный центр через месяц после того, как покинул его. В течение этого периода Аффлек завершил бракоразводный процесс и осознал, что ему все еще требуется помощь.

Популярный актер признался своим близким друзьям, что зависимость все еще имеет над ним власть. Тот месяц, пока Бен Аффлек находился в обществе, он завершал все необходимые процедуры для развода с Дженнифер Гарнер. Бывшая супруга активно помогает актеру справиться со своими демонами.

Отмечается, что в течение последних 15 лет Аффлек неоднократно попадал в реабилитационные учреждения, которые помогают в борьбе с алкоголизмом. Однако до конца избавиться от зависимости ему пока не удалось. Но близкие голливудской звезды подчеркивают, что он настроен серьезно. Бен Аффлек хочет вести нормальную и полноценную жизнь, в ходе которой он сможет хорошо работать и общаться с детьми, которых воспитывает вместе с Дженнифер Гарнер.

По словам актера, он готов проводить почти все свое время в лечебном учреждении, если это поможет ему окончательно победить алкоголизм. По предварительной информации, он будет выезжать оттуда лишь на деловые встречи и переговоры.