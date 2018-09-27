Бен Аффлек снова пытается справиться с алкоголизмом

Сегодня, 14:58 \\ Шоу-бизнес

Сообщается, что американский актер решил вернуться в реабилитационный центр через месяц после того, как покинул его. В течение этого периода Аффлек завершил бракоразводный процесс и осознал, что ему все еще требуется помощь.

 Популярный актер признался своим близким друзьям, что зависимость все еще имеет над ним власть. Тот месяц, пока Бен Аффлек находился в обществе, он завершал все необходимые процедуры для развода с Дженнифер Гарнер. Бывшая супруга активно помогает актеру справиться со своими демонами.

Отмечается, что в течение последних 15 лет Аффлек неоднократно попадал в реабилитационные учреждения, которые помогают в борьбе с алкоголизмом. Однако до конца избавиться от зависимости ему пока не удалось. Но близкие голливудской звезды подчеркивают, что он настроен серьезно. Бен Аффлек хочет вести нормальную и полноценную жизнь, в ходе которой он сможет хорошо работать и общаться с детьми, которых воспитывает вместе с Дженнифер Гарнер.

По словам актера, он готов проводить почти все свое время в лечебном учреждении, если это поможет ему окончательно победить алкоголизм. По предварительной информации, он будет выезжать оттуда лишь на деловые встречи и переговоры.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу. Примечательно, что это первое выступление певицы после рождения третьего ребенка. Алсу спела со своими дочерями песню...

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары

 Она должна прозвучать 10 ноября в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Таким...

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста стоимостью 60 млн. долларов сгорел до тла из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Калифорнии, дом семьи Кардашьян сгорел до тла. Теперь им...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ