За мошенничество на Ольгу Бузову подали заявление в полицию

В МВД пришла пострадавшая, которая заявила, что перечислила на счет официального представителя певицы 100 тысяч рублей на участие в Гиве.

Не так давно разразился скандал вокруг именного Гива известной 32-летней российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой на просторах фотохостинга Instargram. Казалось, что он уже утих, однако накануне о себе заявила еще одна пострадавшая. Она подала заявление в полицию, где обвинила знаменитость в мошенничество по отношению лично к ней.

Заявительница рассказала, что в сентябре этого года увидела сообщение певицы, где она писала, что ищет спонсоров на свой Гив. Она решила разыграть среди подписчиков иномарку "Мерседес Е 200". Спонсорам она обещала приход 100 тысяч подписчиков на аккаунт, а также возможность выиграть автомобиль. В условиях было указано, что, если подписчики не наберутся, Ольга Бузова вернет переведенные ей средства.

Россиянка поверила ей и перевела средства, однако рекламы не получила. Из-за она пошла в полицию. С помощью вмешательства правоохранительных органов она рассчитывает вернуть деньги обратно.