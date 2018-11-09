За мошенничество на Ольгу Бузову подали заявление в полицию

Сегодня, 14:55 \\ Шоу-бизнес

В МВД пришла пострадавшая, которая заявила, что перечислила на счет официального представителя певицы 100 тысяч рублей на участие в Гиве.

 Не так давно разразился скандал вокруг именного Гива известной 32-летней российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой на просторах фотохостинга Instargram. Казалось, что он уже утих, однако накануне о себе заявила еще одна пострадавшая. Она подала заявление в полицию, где обвинила знаменитость в мошенничество по отношению лично к ней.

 Заявительница рассказала, что в сентябре этого года увидела сообщение певицы, где она писала, что ищет спонсоров на свой Гив. Она решила разыграть среди подписчиков иномарку "Мерседес Е 200". Спонсорам она обещала приход 100 тысяч подписчиков на аккаунт, а также возможность выиграть автомобиль. В условиях было указано, что, если подписчики не наберутся, Ольга Бузова вернет переведенные ей средства.

 Россиянка поверила ей и перевела средства, однако рекламы не получила. Из-за она пошла в полицию. С помощью вмешательства правоохранительных органов она рассчитывает вернуть деньги обратно.

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Автор - Мартина Корф
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