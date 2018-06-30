Константин Меладзе раскрыл секреты отбора участников для проекта "Голос"

Композитор и наставник шоу «Голос» Константин Меладзе в интервью газете "Известия" рассказал по какому принципу он формирует свою команду.

По словам Контантина, на «слепых прослушиваниях» он выбирает себе участников не только по вокальным данным. Он должен на подсознательном уровне почувствовать, что на сцене стоит его артист, и тогда рука сама потянется к кнопке. Меладзе всегда старался дождаться тех, с кем смог бы результативно работать и добиваться высоких результатов.

Брат Валерия Меладзе в восторге от кастинга, который «совершенно грандиозен». В таком масштабном и рейтинговом проекте как шоу «Голос» хотят участвовать люди не только из России, но и со всего земного шара. Например, сейчас у него в команде есть ребята из Америки и Италии.

Также наставник поделился, что в шоу у него «совершенно прикладные» цели: он вместе с проектом проводит кастинг, ищет новых интересных людей и должен почувствовать новые тенденции. По его словам, телевидение не ищет звезд, оно делает шоу.

Помимо Константина Меладзе в новом сезоне «Голоса» кресла наставников заняли фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров, певица Ани Лорак и рэпер Баста.