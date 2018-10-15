"Веном" против "Лиги справедливости": кинокомикс Marvel обогнал DC по кассовым сборам

Фильм «Веном», снятый по комиксам вселенной Marvel, обошёл «Лигу справедливости» по общемировым кассовым сборам. Об этом в воскресенье сообщил портал Screen Rant.

За месяц показов картина Рубена Флейшера собрала более 673 млн. долларов, в то время как кассовые сборы фильма Зака Снайдера составили около 657 млн. долларов. При этом на родине «Лига справедливости» собрала примерно 229 млн. долларов, оказавшись популярнее марвеловского фильма. Прибыль «Венома» на внутреннем рынке с момента показа составила около 206 млн. долларов. Однако «Венома» радушно приняли российские зрители. В день премьеры картина собрала 207 млн. рублей в прокате России и странах СНГ, побив предыдущий рекорд, установленный фильмом о Человеке-пауке. В России «Веном» лидировал в прокате в течение двух недель. По данным за 7 ноября фильм был объявлен самым прибыльным в России за 2018 год, обойдя при этом «Мстители: Война бесконечности». За 35 дней проката картина собрала 1,89 млрд. рублей, третьей части Мстителей не хватило миллиона, чтобы сохранить лидерство.

Примечательно, что Sony на съемки фильма понадобилось в три раза меньше денег (100 млн. долларов), чем DC (300 млн. долларов).