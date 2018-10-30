Сегодня на телеканале Россия 1 состоится премьера драмы "Ненастье"

Осень – это время громких премьер. Не успел телеканал Россия 1 с успехом показать исторический сериал «Годунов» с Сергеем Безруковым в главной роли, как зрителей уже ожидает новая премьера.

Сегодня в 21:00 состоится премьерный показ драмы «Ненастье». В первый день зрителям покажут 3 серии из 11.

Режиссер Сергей Урусляк («Ликвидация») снял многосерийный фильм по роману Алексея Иванова, показав в сериале тревожную эпоху «лихих 90-х». Главные роли в проекте исполнили Александр Яценко, Александр Горбатов, Татьяна Лялина и Сергей Маковецкий. Песню к фильму написала Наталья Власова. Авторами сценария выступили Илья Тилькин, Алексей Иванов. Слоган фильма «Однажды в стране, которой больше нет». Продолжительность одной серии составит 45 минут.

Ключевые сцены сериала были сняты в Нижнем Тагиле. Съемки проходили на улицах города и в здании Машиностроительного техникума. Также съемочная группа посетила Москву и Подмосковье, Углич, Волгоград, Крым и Марокко.

Алексей Иванов - российский писатель, автор романов «Географ глобус пропил», по которому был снят одноименный фильм с Константином Хабенским в главной роли и «Ненастье». Роман был опубликован в 2015 году, и его сюжет основан на реальных событиях.