Ольга Бузова прокомментировала ситуацию о беременности

В начале ноября возникли необычные слухи о том, что известная певица и телеведущая Ольга Бузова ожидает рождение своего ребенка. Долгое время сама артистка не давала комментарии по данному поводу, но в настоящее время все же решила поговорить с прессой.

Ольга отметила, что в ближайшее время прибавления в семье не будет. Но решить проблему детей Бузова планирует в ближайшие три года. На данный момент певице 32 года. На программе «Центрального телевидения» девушка также сообщила, что если не родит до 35 лет от любимого человека, то возьмет ребенка из детского дома. Телеведущая также говорила о том, как сильно хочет детей и подарить жизнь своему малышу. С разрыва пары Тарасова и Бузовой прошло довольно много времени, но оправиться от этого расставания Ольга пока не может. На сегодняшний день девушка не нашла спутника жизни и даже устроила шоу «Замуж за Бузову», которое закончилось не так хорошо, как планировалось.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова передает звездам различные коробки, которые набиты подарками. Девушка довольно сильно переживает на счет предстоящего концерта и контролирует, чтобы все приглашенные звезды пришли на мероприятие.