Зрители оперы Rammstein требуют вернуть деньги за билеты

Сегодня, 11:36 \\ Шоу-бизнес

В культурной столице России Санкт-Петербурге вокруг оперы Rammstein закипели нешуточные страсти. Разгневанные и разочарованные Петербуржцы требуют вернуть деньги за билеты.

Опера «Mein Herz Brennt», которая была заявлена как произведение на стихи и музыку Rammstein, окончилась полным провалом. Опера продлилась всего 1.5 вместо заявленных 136 минут. У зрителей украли 40 минут концерта. Также по словам одной из зрительниц шоу "имело мало имело отношения" к творчеству легендарной немецкой группы. 

Разочарование для некоторых оказалось слишком дорогим: цены на некоторые билеты достигали шести тысяч рублей.

В социальные сети попало видео с представления, и пользователи сравнили концерт с выступлением деревенского оркестра. 

Организаторы оперы после многочисленных претензий сообщили, что на шоу должны были прозвучать не каверы на песни Rammstein, а интерпретация Торстена Раша. Также они отметили, что им очень жаль, что «пресс-релиза оказалось недостаточно для понимания материала, хотя сам альбом находится в свободном доступе для прослушивания в Интернете».

Ранее сообщалось, что Rammstein приедет в Россию летом 2019 года в рамках тура по Европе и даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты уже появились в продаже.

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Автор - Анна Андреева
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