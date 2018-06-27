"Декрет отменяется?": Эвелина Бледанс рассказала о несбывшихся мечтах

Актриса опубликовала пост, в котором описала свои чувства. В нем же она честно призналась, что на душе у нее сейчас крайне тяжело, и она переживает, чтобы у нее не произошел срыв.

Накануне на официальной странице фотохостинга Instagram известной 49-летней российской актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс появилась новая фотография, на которой она запечатлена вместе с резидентом Comedy Woman Олегом Верещагиным. Она рассказала, что это уже не первый снимок за последнее время с участниками юмористического шоу, однако отметила, что это никак не связано с ее эмоциональным состоянием.

Кто-то мог бы подумать, что раз Бледанс так часто общается с участниками и даже репетирует вместе с ними, то в жизни у нее одни улыбки и позитив. Однако сама она рассказала, что это не так. На работе она действительно испытывает много радости, однако в обычной жизни печалится о несбывшихся мечтах.

Поклонники встретили пост со всей серьезностью и даже насторожились: "Что-то вы довольно долго не пишите о ребенке, которого ждёте", "Декрет отменяется?", "Очень тактично намекнула, что она не беременна - мечты не всегда сбываются, и все нужно делать вовремя. Ну что, молодец, попиарилась трошки".