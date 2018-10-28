Принцы Уильям и Гарри поддержали своих с жен на поминальной службе

Сегодня, 10:42 \\ Шоу-бизнес

Вчера, в 100–летний юбилей окончани Первой мировой войны, королевская семья Великобритании посетила поминальную службу, которая прошла в Вестминстерском аббатстве.

Впервые после свадьбы принцессы Евгении, которая прошла 12 октября, «великолепная четверка» появилась на публике вместе. Принц Уильям и принц Гарри прибыли на поминальную службу вместе со своими женами.

Кейт Миддлтон была в темно-зеленом пальто от Catherine Walker&Co, в котором она уже выходила в свет ранее, и черной шляпке-ободке. Меган Маркл выбрала темно-синий комплект из миди-юбки и жакета с поясом на талии, туфли от Aquazzura и шляпку-беретку от Jane Taylor. Не ускользнул от внимания СМИ и милый жест принцев по отношению к своим любимым женам: они нежно поддерживали своих супруг, положив руки на их спины. Совпадение или нет, но жесты выглядели абсолютно одинаково.

Мероприятие началось вечером, на улице шел небольшой дождь, поэтому наряды некоторых членов БКС немного пострадали от непогоды. Жена принца Гарри Меган, очевидно, наступила в лужу, пока шла от автомобиля до аббатства, и критики тут же заметили на колготках герцогини темные мокрые пятна. Также они не смоги не смогли обойти вниманием тот факт, что колготки Меган очень сильно бликовали под вспышками фотокамер, хотя по протоколу предписано выбирать такие модели, которые не поставят владелицу в неловкое положение под вспышками репортеров.

Скорее всего в следующий раз мы увидим сыновей принцессы Дианы со своими вторыми половинками на праздновании дня рождения принца Чарльза, которому 14 ноября исполнится 70 лет.

Ранее сообщалось, что Британская почта выпустила к юбилею наследника короны специальную коллекцию марок.

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Автор - Анна Андреева
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